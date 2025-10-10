FESTIVAL HORS CADRE MAISON RELIN Béziers

La Maison Relin présente Runeda (Écoute) et Bénédicte Blanc-Fontenille (Enchantement de l’impermanence), explorant l’intime et la danse poétique des éléments.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

La Maison Relin accueille deux expositions

Runeda « (Écoute) ce qui se cache derrière ma peau »

Inspirée du concept psychanalytique du moi-peau des années 1970, cette série explore notre part la plus intime.

Bénédicte Blanc-Fontenille « Enchantement de l’impermanence »

Le geste humain, l’eau et la lumière collaborent en silence pour animer les peintures immergées et les entraîner dans une danse poétique

Entrée libre. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 52 41 51 95 bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

Maison Relin presents Runeda (Écoute) and Bénédicte Blanc-Fontenille (Enchantement de l?impermanence), exploring the intimate and poetic dance of the elements.

German :

Das Haus Relin präsentiert Runeda (Zuhören) und Bénédicte Blanc-Fontenille (Verzauberung der Vergänglichkeit), die das Intime und den poetischen Tanz der Elemente erforschen.

Italiano :

La Maison Relin presenta Runeda (Écoute) e Bénédicte Blanc-Fontenille (Enchantement de l’impermanence), che esplorano la danza intima e poetica degli elementi.

Espanol :

La Maison Relin presenta Runeda (Écoute) y Bénédicte Blanc-Fontenille (Enchantement de l’impermanence), que exploran la danza íntima y poética de los elementos.

