FESTIVAL HORS CADRE MUSÉE TAURIN Béziers

Le Musée Taurin accueille Gaëtan Vidal (Là où l’ours est roi), fruit de ses voyages automnaux dans le Grand Nord et en Alaska pour observer les ours.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

Entrée libre. .

7 rue Massol Béziers 34500 Hérault Occitanie bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

The Musée Taurin welcomes Gaëtan Vidal (Là où l’ours est roi), the fruit of his autumn travels to the Far North and Alaska to observe bears.

German :

Das Musée Taurin empfängt Gaëtan Vidal (Là où l’ours est roi), das Ergebnis seiner herbstlichen Reisen in den hohen Norden und nach Alaska zur Beobachtung von Bären.

Italiano :

Il Musée Taurin accoglie Gaëtan Vidal (Là où l’ours est roi), frutto dei suoi viaggi autunnali nell’Estremo Nord e in Alaska per osservare gli orsi.

Espanol :

El museo Taurin acoge a Gaëtan Vidal (Là où l?ours est roi), fruto de sus viajes otoñales al Extremo Norte y Alaska para observar osos.

