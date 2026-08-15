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AGENDA · Plogoff

Festival hors les murs projections Plogoff

dimanche 16 août 2026 · Plogoff

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Divers lieux
Ville
29770 Plogoff
Département
Finistère
Tarif

Plogoff

Festival hors les murs projections

Divers lieux Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-16

Du 16 au 20 août.
Programmation sur l’affiche.   .

Divers lieux Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 9 52 56 31 25 

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English :

L’événement Festival hors les murs projections Plogoff a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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