Festival Hors Les Murs Salle Jean Gabin Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Début : Jeudi 2025-12-10
fin : 2025-12-19
2025-12-10
Le Conservatoire de Royan propose la 16e édition de son festival Hors les Murs . Venez retrouver l’ensemble de ses musiciens lors de son rendez-vous annuel.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
The Royan Conservatoire presents the 16th edition of its Hors les Murs festival. Come and meet all the musicians at this annual event.
German :
Das Konservatorium von Royan veranstaltet die 16. Ausgabe seines Festivals Hors les Murs . Mal statt. Treffen Sie alle Musiker des Konservatoriums bei diesem jährlichen Treffen.
Italiano :
Il Conservatorio di Royan organizza la 16a edizione del festival Hors les Murs . Venite a conoscere tutti i musicisti di questo evento annuale.
Espanol :
El Conservatorio de Royan organiza la 16ª edición de su festival Hors les Murs . Venga a conocer a todos los músicos de este evento anual.
