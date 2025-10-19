Festival Hors Les Murs Salle Jean Gabin Royan

Festival Hors Les Murs

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-12-10

fin : 2025-12-19

2025-12-10

Le Conservatoire de Royan propose la 16e édition de son festival Hors les Murs . Venez retrouver l’ensemble de ses musiciens lors de son rendez-vous annuel.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

The Royan Conservatoire presents the 16th edition of its Hors les Murs festival. Come and meet all the musicians at this annual event.

German :

Das Konservatorium von Royan veranstaltet die 16. Ausgabe seines Festivals Hors les Murs . Mal statt. Treffen Sie alle Musiker des Konservatoriums bei diesem jährlichen Treffen.

Italiano :

Il Conservatorio di Royan organizza la 16a edizione del festival Hors les Murs . Venite a conoscere tutti i musicisti di questo evento annuale.

Espanol :

El Conservatorio de Royan organiza la 16ª edición de su festival Hors les Murs . Venga a conocer a todos los músicos de este evento anual.

