Festival Horsol BALADE MUSICALE SUR LA CÔTE Fermanville dimanche 7 septembre 2025.

Eglise de Fermanville Fermanville Manche

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Au fil du sentier, carte en main, suivez les sons qui surgissent ici et là… À chaque détour, laissez-vous surprendre par la musique qui vous guidera jusqu’au Fort du Cap Lévi . Deux concerts en plein air vous attendent pour clore cette balade musicale. À l’arrivée, de quoi boire et manger mais aussi des jeux traditionnels normands pour profiter ensemble de ce moment convivial !

Départ au Phare à partir de 14h

Horsol x La Bourrasque [compagnie de théatre]

Performance musicale

Arrivée au Fort du Cap Lévi

16H30 Sanson Trio

avec son saxophoniste, Paul Sanson, proposant des compositions originales dans la tradition du jazz américain.

Musiciens Paul Sanson (saxophone), Pierre Eden Guilbaud (batterie) , Alvaro Orcajo(contrebasse).

18H00 USOKU

formé par le tromboniste franco-tunisien, Willy Becuwe, un fidèle de notre festival.

Musiciens Willy Becuwe (trombonne), Paul Sanson (saxophone), Dane Paris (batterie),Justin Maas (basse éléctrique), Kitano Hernandez (clavier) et Arthur Chapelle (guitare). .

Eglise de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

