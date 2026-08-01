Informations pratiques

Bretteville

Festival Horsol Concert Usoku quintette de jazz fusion

Parking route touristique Bretteville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le groupe formé par le tromboniste franco-tunisien Willy Becuwe propose une fusion vibrante de jazz, soul, afrobeat et bien d’autres influences. Billetterie sur Helloasso .

Parking route touristique Bretteville 50110 Manche Normandie

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English : Festival Horsol Concert Usoku quintette de jazz fusion

L’événement Festival Horsol Concert Usoku quintette de jazz fusion Bretteville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire