Festival Horsol Impression Pixel Levant et Ensemble HORSOL Fermanville

Eglise de Fermanville Fermanville Manche

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Première partie Impression Pixel Levant

Avec ses textures sonores et ses images auditives, le duo original de Tanine Kian (piano-live electronics) et de Loïse Campagna (contrebasse-live electronics) réinvente les Préludes de Debussy.

Deuxième partie Ensemble HORSOL

Cette année, l’Ensemble Horsol renoue avec une programmation originaleallant du répertoire classique à des pièces plus contemporaines auxinfluences jazz, écrites par les interprètes de l’ensemble.

Musiciens Loïse Campagna (contrebasse et electronics), Tanine Kian (piano etelectronics), Alice Izabelle (clarinette), Odée Mertzeiller (guitare), Joseph Vendé (flute),Elsa Le Moigne (violoncelle), Martin Bertrand (contrebasse) et Samuel Doguet (clarinette)

Eglise de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

