Festival Horsol Piano à 4 mains Fermanville

Eglise de Fermanville Fermanville Manche
Début : 2025-09-06 11:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le duo de pianistes Luís Bagina da Rosa (Portugal) et Matvey Glukhovskiy (Russie) réunit ces jeunes talents autour d’un répertoire franco-néerlandais pour piano à quatre mains. Récompensés lors de concours internationaux, ils se produisent déjà sur de nombreuses scènes européennes.
Musiciens Matvey Glukowsky (piano) et Luis Bagina Da Rosa (piano)
Eglise de Fermanville. .
Eglise de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com
