Festival Horsol Piano à 4 mains Fermanville

Eglise de Fermanville Fermanville

Début : 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le duo de pianistes Luís Bagina da Rosa (Portugal) et Matvey Glukhovskiy (Russie) réunit ces jeunes talents autour d’un répertoire franco-néerlandais pour piano à quatre mains. Récompensés lors de concours internationaux, ils se produisent déjà sur de nombreuses scènes européennes.

Musiciens Matvey Glukowsky (piano) et Luis Bagina Da Rosa (piano)

Eglise de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

