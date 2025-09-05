Festival Horsol Soirée Guinguette Saint-Pierre-Église

Festival Horsol Soirée Guinguette Saint-Pierre-Église vendredi 5 septembre 2025.

Festival Horsol Soirée Guinguette

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Soirée festive et dansante sur la place du village,un trio trad-jazz, puis un groupe funk, et d’autres surprises. La soirée se clôturera avec une jam session ouverte, où artistes et public se retrouveront pour improviser ensemble !Vous pourrez manger et vous désaltérer sur place foodtrucks et buvette à disposition toute la soirée !

Place de Saint Pierre Église -à partir de 17h .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

English : Festival Horsol Soirée Guinguette

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Horsol Soirée Guinguette Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Cotentin Le Val de Saire