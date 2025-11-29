Festival Houle Sentimentale Village du Camp Vert Pléneuf-Val-André

Festival Houle Sentimentale

Village du Camp Vert 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29 23:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Un festival automnal dédié aux arts vivants, avec vue sur la mer !

Au programme

– 13h30 Inauguration Chapiteau

– 14h Théâtre d’objets documentaire Tant pis pour King Kong Chapiteau

– 15h30 Récit et musique Les disparues de Nantes Chapiteau

– 15h30 Duo de contes déjanté Boucle Rousse & Co Salle du Cap

– 17h Atelier Tricot Salle Gosse

– 17h30 Musiques & danse La boum des familles Chapiteau

– 18h30 Musique La mouette pas Muette Le resto des 3 flamants

– 19h30 Le Cabaret des 3 flamants Chapiteau

Restauration et buvette sur place.

Accès libre au Resto des 3 flamants , aux foodtrucks, aux concerts de la mouette pas muette et au marché de créateurs .

Village du Camp Vert 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Houle Sentimentale Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme