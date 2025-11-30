Festival Houle Sentimentale Village du Camp Vert Pléneuf-Val-André

Festival Houle Sentimentale

Village du Camp Vert 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 11:30:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Un festival automnal dédié aux arts vivants avec vue sur la mer !

Au programme

– 11h30 Conte musical dessiné Hansel et Gretel Chapiteau

– 12h Théâtre d’objet Tricot Salle du Cap

– 12h30 Musique La Mouette pas Muette Le resto des 3 Flamants

– 13h30 Récit et musique Le Braz et autres Bretagnes Chapiteau

– 14h Théâtre D’objet Tricot Chapiteau

– 15h Atelier Tricot Salle Gosse

– 15h15 Récit concert cosmique- Ô Janis Chapiteau

– 15h30 Duo de conte déjanté A la recherche des biquets perdus Salle du Cap

– 16h30 Concert Cécile Corbel Duo Chapiteau

Restauration et buvette sur place.

Accès libre au Resto des 3 flamants , aux foodtrucks, aux concerts de la mouette pas muette et au marché de créateurs .

Village du Camp Vert 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

