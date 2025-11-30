Festival Houle Sentimentale Village du Camp Vert Pléneuf-Val-André
Festival Houle Sentimentale Village du Camp Vert Pléneuf-Val-André dimanche 30 novembre 2025.
Festival Houle Sentimentale
Village du Camp Vert 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 11:30:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Un festival automnal dédié aux arts vivants avec vue sur la mer !
Au programme
– 11h30 Conte musical dessiné Hansel et Gretel Chapiteau
– 12h Théâtre d’objet Tricot Salle du Cap
– 12h30 Musique La Mouette pas Muette Le resto des 3 Flamants
– 13h30 Récit et musique Le Braz et autres Bretagnes Chapiteau
– 14h Théâtre D’objet Tricot Chapiteau
– 15h Atelier Tricot Salle Gosse
– 15h15 Récit concert cosmique- Ô Janis Chapiteau
– 15h30 Duo de conte déjanté A la recherche des biquets perdus Salle du Cap
– 16h30 Concert Cécile Corbel Duo Chapiteau
Restauration et buvette sur place.
Accès libre au Resto des 3 flamants , aux foodtrucks, aux concerts de la mouette pas muette et au marché de créateurs .
Village du Camp Vert 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Houle Sentimentale Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme