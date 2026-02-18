[Festival Houlgate Plein Vent] Écrire le vent Librairie Les vagues Houlgate
[Festival Houlgate Plein Vent] Écrire le vent Librairie Les vagues Houlgate samedi 11 avril 2026.
[Festival Houlgate Plein Vent] Écrire le vent
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Après un accueil à la librairie, vous rejoignez une villa pour 3h d’écriture guidée autour du thème proposé. Dès 18 ans. Inscription obligatoire.
Après un accueil à la librairie, vous rejoignez une villa pour 3h d’écriture guidée autour du thème proposé.
Dès 18 ans.
Inscription obligatoire. .
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com
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English : [Festival Houlgate Plein Vent] Écrire le vent
After a welcome at the bookshop, you will join a villa for 3 hours of guided writing on the theme suggested. Over 18s. Registration required.
L’événement [Festival Houlgate Plein Vent] Écrire le vent Houlgate a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge