Festival Humour au Château de Fayolle Route du château Tocane-Saint-Apre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Le Marquis’Arts Festival du Château de Fayolle

L’Humour s’invite au Château de Fayolle, le temps de deux soirées exceptionnelles !

Profitez de deux représentations inédites dans un cadre unique et venez illuminer Fayolle de vos rires !

Le jeudi 7 août 2025 à 21h,

WILLY ROVELLI, « Heureux »- Le Marquis’Arts Festival du Château de Fayolle

Heureux.

Ça y est, je suis heureux !

Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez-le bien.

Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla… Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !

Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou. La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.

Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.

ATTENTION cette représentation est déconseillée aux moins de 12 ans.

Route du château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

English : Festival Humour au Château de Fayolle

The Marquis’Arts Festival at Château de Fayolle

Humor invites itself to the Château de Fayolle for two exceptional evenings!

Enjoy two original performances in a unique setting, and come and light up Fayolle with your laughter!

Thursday, August 7, 2025 at 9pm,

German : Festival du Château de Fayolle

Das Marquis’Arts Festival im Château de Fayolle

Der Humor ist an zwei Abenden im Château de Fayolle zu Gast!

Genießen Sie zwei unveröffentlichte Vorstellungen in einem einzigartigen Rahmen und erleuchten Sie Fayolle mit Ihrem Lachen!

Am Donnerstag, den 7. August 2025, um 21 Uhr,

Italiano :

Il Festival delle Arti del Marchese al Castello di Fayolle

L’umorismo si presenta allo Château de Fayolle per due serate eccezionali!

Godetevi due spettacoli originali in un ambiente unico e venite a illuminare Fayolle con le vostre risate!

Giovedì 7 agosto 2025 alle 21.00,

Espanol : Festival Humour au Château de Fayolle

Festival de las Artes del Marqués en el castillo de Fayolle

El humor se da cita en el castillo de Fayolle para dos veladas excepcionales

Disfrute de dos espectáculos originales en un marco único y venga a iluminar Fayolle con su risa

Jueves 7 de agosto de 2025 a las 21:00 h,

