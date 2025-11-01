Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2025-11-01 20:30:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
2025-11-01
Organisé par le Théâtre des Zygomatiques.
Le Croc-mot est un spectacle à deux voix, où les mots, fils rouges du spectacle, transportent les spectateurs d’un univers à un autre. Ce duo clownesque et musical se réapproprie les codes du cabaret, et propose aux spectateurs un voyage entre humour, poésie et chanson. Un bel hommage à Raymond Devos. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 66 94 01 td.zygomatiques@gmail.com
