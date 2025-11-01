Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Organisé par le Théâtre des Zygomatiques.

Le Croc-mot est un spectacle à deux voix, où les mots, fils rouges du spectacle, transportent les spectateurs d’un univers à un autre. Ce duo clownesque et musical se réapproprie les codes du cabaret, et propose aux spectateurs un voyage entre humour, poésie et chanson. Un bel hommage à Raymond Devos. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 66 94 01 td.zygomatiques@gmail.com

English : Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots

German : Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival humour en court #4 Spectacle le Croc’mots Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS