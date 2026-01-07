Festival Humour et Handicap Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Festival Humour et Handicap

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Festival Humour et Handicap est de retour pour la 4ème année consécutive à l’Espace Montrichard

Une première partie avec Margaux HELIN, stand uppeuse en fauteuil une femme qui imagine que les autres vont se lever pour elle, alors qu’elle ne peut même pas le faire !

En tête d’affiche, David SUN, humoriste confirmé à 30 ans, David est fraichement diplômé de médecine générale. Après 10 ans d’études, il réunit tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle. Mais lorsqu’il apprend que sa copine le quitte pour un de ses amis, il se dit qu’une pause s’impose pour faire le point.

Par l’éducation stricte de ses parents, David avait un objectif en tête la réussite scolaire. Aujourd’hui, c’est de trouver l’épanouissement. Crossfit, thérapie, développement personnel, il est passé par toutes les cases de la reconstruction, mais c’est finalement sur scène qu’il retrouve non seulement son étincelle de joie de vivre, mais également une connexion avec les autres, le tout avec une énergie solaire et une légèreté rafraîchissante.

Renseignements au 06 43 42 02 93

Réservations en ligne via le QR Code, le lien ou par téléphoneTout public

15 .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 42 02 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Humour et Handicap is back for the 4th year running at Espace Montrichard

Opening act Margaux HELIN, a wheelchair-bound stand-up: a woman who imagines that others will stand up for her, when she can’t even do that!

Headlining the show, confirmed comedian David SUN: at 30, David is a recent graduate in general medicine. After 10 years of study, he’s got what it takes to fill a CV rather than a showroom. But when he learns that his girlfriend is leaving him for a friend, he thinks it’s time to take stock.

Through his parents’ strict upbringing, David had one goal in mind: academic success. Today, it’s to find fulfillment. Crossfit, therapy, personal development, he’s been through all the rebuilding hoops, but it’s finally on stage that he rediscovers not only his spark of joie de vivre, but also a connection with others, all with a sunny energy and a refreshing lightness.

Information: 06 43 42 02 93

Book online via QR Code, link or phone

