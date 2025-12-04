Festival Humour & Vin Bourges

Festival Humour & Vin Bourges jeudi 4 décembre 2025.

Cher

Festival Humour & Vin 16 Rue Jacques Coeur Bourges Cher

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-07

2025-12-04

Le Festival Humour et Vin de Bourges, revient pour un nouvelle édition !

Plusieurs humouristes sont attendus en one-man-show : .

English :

The Bourges Humour and Wine Festival is back for another edition!

German :

Das Humor- und Weinfestival in Bourges, kehrt für eine neue Ausgabe zurück!

Italiano :

Il Festival dell’Umorismo e del Vino di Bourges torna per una nuova edizione!

Espanol :

El Festival del Humor y del Vino de Bourges celebra una nueva edición

