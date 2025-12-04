Festival Humour & Vin Bourges
Festival Humour & Vin Bourges jeudi 4 décembre 2025.
Cher
Festival Humour & Vin 16 Rue Jacques Coeur Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-04
Le Festival Humour et Vin de Bourges, revient pour un nouvelle édition !
Plusieurs humouristes sont attendus en one-man-show : .
16 Rue Jacques Coeur
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire bourges.humour.vin@gmail.com
English :
The Bourges Humour and Wine Festival is back for another edition!
German :
Das Humor- und Weinfestival in Bourges, kehrt für eine neue Ausgabe zurück!
Italiano :
Il Festival dell’Umorismo e del Vino di Bourges torna per una nuova edizione!
Espanol :
El Festival del Humor y del Vino de Bourges celebra una nueva edición
L’événement Festival Humour & Vin Bourges a été mis à jour le 2025-03-03 par OT BOURGES