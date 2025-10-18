Festival Ici Ithaque – à Stereolux La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux Nantes

Festival Ici Ithaque – à Stereolux La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux Nantes samedi 18 octobre 2025.

Festival Ici Ithaque – à Stereolux Samedi 18 octobre, 20h00 La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux Loire-Atlantique

15 € réduit / 22 € entier

Début : 2025-10-18T20:00:00+01:00 – 2025-10-18T23:59:00+01:00

Fin : 2025-10-18T20:00:00+01:00 – 2025-10-18T23:59:00+01:00

La 4e édition du festival Ici Ithaque aura lieu du 16 au 18 octobre 2025 à Nantes : à la Lune Froide le 16 octobre, au Ferrailleur le 17 octobre et à Stereolux le 18 octobre.

Au programme du samedi 18 octobre 2025 à Stereolux :

à 20h15 – Pales (indus post-punk)

Inclassable, Pales surplombe le post-punk en déchaînant un style invisible aux radars de la bienséance. Le cuir tanné, la couenne épaisse, la scène devient leur terrain de jeu où le supplice se révèle être leur miel.

à 21h30 – The Empty Threats (noise / post-punk)

Le quintet The Empty Threats fusionne le post-punk australien et le noise en un arc-en-ciel métallique de basse grondante, de travail de guitare frénétique, de percussions inquiètes et de clarinette électrique.

à 22h45 – Nastyjoe (indie / post-punk)

Nastyjoe se distingue par des mélodies qui rappellent sans conteste les années 90. Outsider de la scène rock hexagonale, le groupe offre des performances électrisantes avec une sincérité rare. Tension et puissance sonore, couplets harmonieux et refrains sauvages, leur musique entre indie rock et post-punk, rappelle Fontaines DC, The Cure, Blur ou encore Shame.

à 0h00 – Rendez Vous (post-punk)

Après un premier album composé d’hymnes post-punk hyper efficaces, Rendez Vous revient avec « Downcast » (2024) et radicalise son travail de retranscription de la violence du monde tout en se délestant de ses atours synthétiques pour ne conserver qu’une armure de guitares sur un squelette en acier.

La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le festival itinérant de rock indépendant revient du 16 au 18 octobre 2025 nantes nantes métropole