Festival Ici Ithaque – au Ferrailleur Ferrailleur (Le) Nantes

Festival Ici Ithaque – au Ferrailleur Vendredi 17 octobre, 20h00 Ferrailleur (Le) Loire-Atlantique

15 € réduit / 22 € entier

La 4e édition du festival Ici Ithaque aura lieu du 16 au 18 octobre 2025 à Nantes : à la Lune Froide le 16 octobre, au Ferrailleur le 17 octobre et à Stereolux le 18 octobre.

Au programme du vendredi 17 octobre 2025 au Ferrailleur :

à 20h30 – La Flemme (garage pop psych)

Des compositions frénétiques, à la fois introspectives et exubérantes, qui collent à leur quotidien post-ado. Avec son premier album « La Fête », La Flemme s’impose comme un acteur incontournable de la scène rock française et y apporte une bouffée d’air frais.

à 21h40 – The Pill (jans punk)

Passant leur temps sur l’île de Wight, The Pill créent depuis le début de l’année 2019 une musique punk originale dont les morceaux parlent des grands problèmes avec une pincée de satire. Le groupe se compose de deux filles, Lily et Lottie, au chant, à la guitare et à la basse, et de Rufus aux baguettes. The Pill c’est aussi une relation très étroite avec leur public, une énergie extraordinaire et des sujets qu’on n’aborderait pas avec son père. Préparez-vous, ça va décoiffer.

à 22h45 – MNNQNS (post-punk / space rock)

Un nom de scène à consonnes mal choisies pour un voyage modulaire entre krautrock, indus, post-punk, enveloppé dans un écrin de pop au sens précieux du terme, les Rouennais de MNNQNS se révèlent en 2 albums comme l’un des meilleurs groupes de rock en France. Ces classes mannequins mêlent atmosphères cosmiques, guitares psyché dans des sonorités mécaniques passant du clair au sombre avec une autodérision sortie de la manche.

Le festival itinérant de rock indépendant revient du 16 au 18 octobre 2025 nantes nantes métropole