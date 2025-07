Festival Ici Live La Ciotat Quai Ganteaume La Ciotat

Du jeudi 4 au samedi 6 septembre 2025. Quai Ganteaume Port-Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-09-04

fin : 2025-09-06

2025-09-04

Ici Provence vous propose de découvrir les artistes qui vous feront vibrer du 4 au 6 septembre lors de la nouvelle édition du Ici Live La Ciotat et vous offre vos places pour ces 3 soirées de concerts exceptionnels !

Au fil des ans, ce rendez-vous est devenu l’un des plus prisés des artistes qui aiment retrouver la chaleur du public provençal et la magie d’un concert au bord de la Méditerranée.

Si le nom du rendez-vous change cette année, la recette reste la même vos artistes préférés réunis pour trois soirées festives et musicales.



Découvrez le programme pour cette nouvelle édition



Jeudi 4 septembre Odem Jean-Louis Aubert



Odem l’artiste Corso-Marseillais Odem se fait connaître du grand public lors de sa participation à l’émission The Voice en 2024. Lors de cette émission, le chanteur avait interprété avec brio des titres de Daniel Balavoine, Florent Pagny et du mythique Johnny Hallyday. Depuis le début de l’année, il sillonne les Zéniths de France avec la tournée 500 voix pour la chanson française. Nul doute que son passage au ICI LIVE La Ciotat sera pour lui un moment singulier où il pourra présenter, sur ses terres, son univers pop rock.



Jean-Louis Aubert voilà bientôt 50 ans que l’enfant du rock nous accompagne en solo. Autant d’années à marquer de son empreinte le rock français et à signer la bande originale de nos vies. Tube après tube, concert après concert, Jean-Louis Aubert rayonne d’une énergie juvénile qu’il partage avec nous, à l’image de son dernier album Pafini sorti l’année dernière. L’occasion de faire le plein de bonnes ondes pour la rentrée.



Vendredi 5 septembre Dany Brillant One-T



Dany Brillant depuis son tube Suzette en 1986, Dany Brillant n’a cessé de nous offrir des titres que l’on aime fredonner et qui sont désormais des classiques. Véritable institution de la chanson française, le dandy incarne aujourd’hui une forme de douceur de vie que l’on a plaisir à retrouver. Avec son dernier album Seventies, le chanteur promet au public de La Ciotat un joli voyage dans le temps. Un voyage à prolonger avec une tournée qui reprend le 4 septembre au Pasino à Aix-en-Provence et s’étendra jusqu’à la fin de l’année, avant un concert événement à l’Olympia en février 2026.



One-T (Dj set) derrière ce nom et cette tête de personnage de cartoon, se cachent deux artistes Thomas Pieds et Eddy Gronfier. Au début des années 2000, le duo s’invite dans les meilleures ventes de disques françaises avec un premier titre Musique Is The One-T ODC, mais c’est avec The Magic Key que le groupe explose à l’été 2003. Ces dignes héritiers de la French Touch vont vous faire passer une soirée d’anthologie avec leur mix mêlant musique électronique, pop et hip hop.



Samedi 6 septembre Styleto Zaz



Styleto avec son timbre de voix si reconnaissable, Styleto raconte les histoires des filles de sa génération avec simplicité et poésie. Ses textes à fleur de peau nous plongent dans des moments de vie qui résonnent en nous. C’est avec cette touchante sincérité et les titres de son deuxième album Fille lacrymale qu’elle saura vous séduire lors de ce concert.



Zaz c’est l’une des artistes préférées des Français et les spectateurs de La Ciotat auront la chance de la voir sur scène. En 15 années de carrière, la chanteuse a véritablement noué une histoire d’amour avec le public. Ce dernier concert sera à l’image du ICI Live La Ciotat, généreux et populaire !



Gagnez vos places pour ces concerts exceptionnels !

Prêt à vivre ces moments uniques grâce à ICI Provence, la Ville de La Ciotat et l’Office de Tourisme ?



Alors, complétez le formulaire et tentez de remporter vos places pour le ICI LIVE La Ciotat 2025 ! Des places sont également à gagner sur les réseaux sociaux de la Ville de La Ciotat et de l’Office de Tourisme. .

Quai Ganteaume Port-Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

