Festival Image par Image La princesse et le rossignol Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Festival Image par Image La princesse et le rossignol Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.

Festival Image par Image La princesse et le rossignol

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Projection dans le cadre du Festival Image par Image, jeu optique offert (thaumatrope).

Un programme de 3 courts-métrages L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.

Dès 3 ans, durée 45 min.

Projection dans le cadre du festival Image par Image, jeu optique offert (thaumatrope).

Un programme de 3 courts-métrages L’Aigle et le Roitelet, Moineaux, La Princesse et le Rossignol.

Dès 3 ans, durée 45 min. .

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Festival Image par Image La princesse et le rossignol

Screening as part of the Festival Image par Image, free optical game (thaumatrope).

A program of 3 short films: L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.

From 3 years, duration 45 min.

German : Festival Image par Image La princesse et le rossignol

Vorführung im Rahmen des Festivals Image par Image, optisches Spiel gratis (Thaumatrop).

Ein Programm aus 3 Kurzfilmen: L’Aigle et le Roitelet, Le Spineaux, La Princesse et le Rossignol (Der Adler und der Zaunkönig, Der Spatz, Die Prinzessin und die Nachtigall).

Ab 3 Jahren, Dauer 45 Min.

Italiano :

Proiezione nell’ambito del Festival Image par Image, gioco ottico gratuito (thaumatrope).

Programma di 3 cortometraggi: L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.

Da 3 anni, durata 45 min.

Espanol : Festival Image par Image La princesse et le rossignol

Proyección en el marco del Festival Image par Image, juego óptico gratuito (taumatropo).

Programa de 3 cortometrajes: L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.

A partir de 3 años, duración 45 min.

L’événement Festival Image par Image La princesse et le rossignol Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot