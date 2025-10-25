Festival Image par Image La princesse et le rossignol Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Festival Image par Image La princesse et le rossignol Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.
Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Projection dans le cadre du Festival Image par Image, jeu optique offert (thaumatrope).
Un programme de 3 courts-métrages L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.
Dès 3 ans, durée 45 min.
Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Festival Image par Image La princesse et le rossignol
Screening as part of the Festival Image par Image, free optical game (thaumatrope).
A program of 3 short films: L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.
From 3 years, duration 45 min.
German : Festival Image par Image La princesse et le rossignol
Vorführung im Rahmen des Festivals Image par Image, optisches Spiel gratis (Thaumatrop).
Ein Programm aus 3 Kurzfilmen: L’Aigle et le Roitelet, Le Spineaux, La Princesse et le Rossignol (Der Adler und der Zaunkönig, Der Spatz, Die Prinzessin und die Nachtigall).
Ab 3 Jahren, Dauer 45 Min.
Italiano :
Proiezione nell’ambito del Festival Image par Image, gioco ottico gratuito (thaumatrope).
Programma di 3 cortometraggi: L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.
Da 3 anni, durata 45 min.
Espanol : Festival Image par Image La princesse et le rossignol
Proyección en el marco del Festival Image par Image, juego óptico gratuito (taumatropo).
Programa de 3 cortometrajes: L’Aigle et le Roitelet, Le Moineaux, La Princesse et le Rossignol.
A partir de 3 años, duración 45 min.
