Festival Image par Image Marcel et Monsieur Pagnol (avant-première) Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 12 octobre 2025.

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Un film de Sylvain Chomet, dès 8 ans.

A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours…

Durée 1h30. .

English : Festival Image par Image Marcel et Monsieur Pagnol (avant-première)

A film by Sylvain Chomet, ages 8 and up.

At the height of his fame, Marcel Pagnol was commissioned by the editor-in-chief of a leading women’s magazine to write a literary serial, in which he would recount his childhood, his Provence, his first loves…

Running time 1h30.

German : Festival Image par Image Marcel et Monsieur Pagnol (avant-première)

Ein Film von Sylvain Chomet, ab 8 Jahren.

Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes erhält Marcel Pagnol von der Chefredakteurin eines großen Frauenmagazins den Auftrag, eine literarische Serie zu schreiben, in der er von seiner Kindheit, seiner Provence und seinen ersten Lieben erzählen kann…

Dauer: 1,5 Stunden.

Italiano :

Un film di Sylvain Chomet, dagli 8 anni in su.

All’apice della sua fama, Marcel Pagnol viene incaricato dalla direttrice di un’importante rivista femminile di scrivere un serial letterario in cui raccontare la sua infanzia, la sua Provenza, i suoi primi amori…

Durata 1h30.

Espanol : Festival Image par Image Marcel et Monsieur Pagnol (avant-première)

Una película de Sylvain Chomet, a partir de 8 años.

En la cima de su fama, Marcel Pagnol recibe el encargo del redactor jefe de una importante revista femenina de escribir un folletín literario en el que pueda contar su infancia, su Provenza, sus primeros amores…

Duración: 1h30.

