Festival Image Publique 15 – Exposition collective Sur la Route Orangerie du Thabor Rennes 13 – 26 octobre Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du Festival l’image publique 15 Exposition collective « Sur la route » avec Thomas Guillin – Françoise Lambert – Muhanad Baas et Jean Louis Mercier. Découvrez leurs regards

### festival l’image publique 15

### Exposition collective « sur la route » du 13 au 26 octobre

### Découvrez les regards des quatre photographes qui vont vous emmener avec eux dans différents univers.

### _Thomas Guillin – Déclin_

### Il capture un territoire hybride, ni urbain, ni rural, où l’activité humaine a progressivement modelé le paysage. Dans cette zone intermédiaire coexistent des infrastructures qui témoignent de notre rapport complexe à la nature, et des habitants marqués par leur territoire. A travers ces images se dessine le portrait d’une société questionnant son propre modèle de développement.

### _Françoise Lambert – Nationale 20, un long ruban d’asphalte_

### La Nationale 20 c’est un peu la route 66 française qui part de Paris et fini à la frontière espagnole.Françoise Lambert est allé à la rencontre de ses voisins et des territoires qu’ils habitent. Elle livre des portraits de lieux et de gens au fil d’un itinéraire de quelque 860 Km. Elle apporte autant d’attention aux gens qu’aux mutations au long d’une route qui semble avoir toujours existé essentielle pour le commerce et le tourisme estival pendant les « 30 glorieuses ».

### _Munahad Baas – Kilomètre zéro : ici commence l’amer_

### Kilomètre zéro , une rive entre eau douce et mer noire, Europe et grande inconnue, Russie, Ukraine, Donbass… ici seuls les oiseaux et les sables sont mouvants. Cette série est réalisée à l’extrémité est du delta du Danube, en Roumanie, un lieu accessible uniquement en bateau. Un lieu qui nous interroge sur la notion de frontière : physique, virtuelle ou intérieure ?

### _Jean Louis Mercier – Des amis Manouches_

### Jean Louis Mercier est un photographe-auteur breton adepte de la photographie humaniste. En 1980 il découvre une population de gens du voyage, installée sur un terrain près du canal St Martin à Rennes. Il se lie d’amitié avec Tichlam, pasteur évangéliste et son épouse Gloria. Le photographe nous donne à voir la vie de Famille des gens du voyage dans une série de photos sensibles et intimistes.

### Si vous appréciez les photos de Françoise Lambert elle animera également dans le cadre du Festival un Workshop payant les 21 et 22 octobre sur le thème « Photographier le quotidien dans le quartier Baud-Chardonnet ».

### vous pouvez vous y inscrire à l’adresse suivante : [workshopimagepublique@gmail.com](mailto:workshopimagepublique@gmail.com)

### Le 20 octobre à 19 h 30 il y aura une projection/présentation du Workshop à :

### La cale – 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-26T18:00:00.000+01:00

1



Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine