Festival Images de guerre. Guerre des images Souchez vendredi 7 novembre 2025.

Route de Carency Souchez Pas-de-Calais

A travers projections, expositions et rencontres avec des réalisateurs, des historiens, des journalistes, ce festival d’éducation à l’image offre un décryptage et amène à réfléchir sur la place des images de guerre dans la société et leur impact sur notre perception des conflits d’hier et d’aujourd’hui.

Pour cette seconde édition du festival Images de guerre, guerre des images, une sélection de films et de documentaires propose un focus sur les guerres de tranchées. 1915 a été une année charnière qui a vu le renfort et la multiplication de ces fosses permettant aux soldats de rester à couvert. Ce développement va engendrer une nouvelle forme de combat bien que non inédites, les tranchées deviennent un système organisé d’une ampleur inédite.

Projections et échanges avec des experts donneront à voir un autre visage des tranchées pendant les conflits de la première guerre mondiale jusqu’à la guerre en Ukraine. .

Route de Carency Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Through screenings, exhibitions and meetings with filmmakers, historians and journalists, this festival of education in the visual arts offers an insight into the place of images of war in society, and their impact on our perception of conflicts past and present.

German :

In Vorführungen, Ausstellungen und Begegnungen mit Regisseuren, Historikern und Journalisten bietet dieses Festival der Bilderziehung eine Entschlüsselung und regt zum Nachdenken über den Platz der Kriegsbilder in der Gesellschaft und ihren Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Konflikte von gestern und heute an.

Italiano :

Attraverso proiezioni, mostre e incontri con cineasti, storici e giornalisti, questo festival di educazione all’immagine visiva offre una decifrazione e una riflessione sul posto delle immagini di guerra nella società e sul loro impatto sulla nostra percezione dei conflitti di ieri e di oggi.

Espanol :

A través de proyecciones, exposiciones y encuentros con cineastas, historiadores y periodistas, este festival de educación en la imagen visual propone descifrar y reflexionar sobre el lugar que ocupan las imágenes de la guerra en la sociedad y su impacto en nuestra percepción de los conflictos de ayer y de hoy.

L’événement Festival Images de guerre. Guerre des images Souchez a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin