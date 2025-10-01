FESTIVAL IMAGES PAR IMAGES Toulouse

FESTIVAL IMAGES PAR IMAGES Toulouse mercredi 1 octobre 2025.

FESTIVAL IMAGES PAR IMAGES

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-01

Images par images, c’est du cinéma d’animation sur grand écran, partout en Occitanie !

Au programme dans les salles d’Occitanie et d’ailleurs des projections de films d’actualité ou en avant-première, ainsi que de nombreuses animations ateliers, rencontres, expositions et une rétrospective pour les 25 ans du studio TAT Productions, pour prolonger le plaisir au-delà des séances !

Une image, deux images, dix images, cent images, mille images, des milliers d’images, c’est ainsi qu’on compose un film. Des images qui se succèdent et qui, à une certaine vitesse, donnent l’illusion du mouvement. C’est la même chose pour le cinéma d’animation. Des dessins, des marionnettes, du papier découpé mis bout à bout, un scénario intelligent, des dialogues percutants, une bande son astucieusement composée, des choix de programmation avec quelques ateliers joliment animés et le tour est joué, vous voilà avec un festival bien ficelé.

Tous au cinéma ! Sur Toulouse et dans les communes de la Métropole. Pour connaître l’ensemble des séances disponibles pour chaque film, veuillez vous rapprocher de votre salle de cinéma de proximité. Retrouvez également le programme complet sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication@cinephilae.com

English :

Images par images is animated cinema on the big screen, all over Occitanie!

German :

Images par images, das ist Animationskino auf Großleinwand, überall in Okzitanien!

Italiano :

Immagini per immagini, film d’animazione sul grande schermo, in tutta l’Occitania!

Espanol :

Imágenes por imágenes, películas de animación en pantalla grande, ¡en toda Occitanie!

L’événement FESTIVAL IMAGES PAR IMAGES Toulouse a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE