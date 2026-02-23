Festival Immanquable Ludique de Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Festival Immanquable Ludique de Montbazon

L’association A Kadoc vous propose un week-end autour des jeux de société.

Au programme tournois, quiz, tombola …

Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 Mars

de 10h à 18h

espace Atout Coeur

Petite restauration et vente de jeux sur place

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

