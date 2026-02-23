Festival Immanquable Ludique de Montbazon Montbazon
L’association A Kadoc vous propose un week-end autour des jeux de société.
Au programme tournois, quiz, tombola …
Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 Mars
de 10h à 18h
espace Atout Coeur
Petite restauration et vente de jeux sur place
Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
