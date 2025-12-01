Festival Impro ARTI Les Auxons Pôle sportif et de Loisirs Les Auxons

Festival Impro ARTI Les Auxons

Pôle sportif et de Loisirs 7 rue du Stade Les Auxons Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-12

Pour sa 3ème éditions, l’ARTI Les Auxons présente son festival !

Du 12 au 14 décembre 2025, venez vivre 3 jours de spectacles

– Vendredi à 20h LE CERCLE

– Samedi à 17h MATCH JEUNES- Auxons VS Besançon

– Samedi à 20h MATCH ADULTES Auxons VS Besançon

– Dimanche à 10h MATCHS JEUNES Auxons jeunes VS Écoles

(Vous voulez venir plusieurs jours ? Payez seulement 2€ par spectacle supplémentaire.)

Pôle sportif et de loisirs

Rue du Stade, 25870 Les Auxons

– LE CERCLE

Depuis des générations, il existe une société secrète dirigée par un mystérieux numéro 0 ; son nom LE CERCLE.

Elle ouvre ses portes occasionnellement au public pour offrir la possibilité d’intégrer ses rangs. La prochaine séance d’intronisation aura lieu le 5 avril à la salle Jenny d’Héricourt.

Les 7 requérants, réussiront-ils, par leur talent créatif et d’interprétation, à proposer des histoires émouvantes, poétiques et drôles pour pouvoir intégrer cette mystérieuse confrérie ?

Venez donc dans l’enceinte sacrée du … CCCCercle !

– LE MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexion, créent des histoires improvisées. Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique, drôle et parfois poétique et fantastique. Ou arrêtez d’imaginer, venez et vivez-le ! VENI, VIDI, ARTI ! .

Pôle sportif et de Loisirs 7 rue du Stade Les Auxons 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 32 83 84 contact@ludi-arti.fr

