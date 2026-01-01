Festival Impro Théâtre d’impro et d’humour rue des champs Frahier-et-Chatebier

Festival Impro Théâtre d’impro et d’humour

rue des champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10 22:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Yann Improvisation vous propose un Festival d’Impro ! Samedi 10 janvier à la salle culturelle de Frahier.

17h 18h Spectacle de l’atelier de l’ESAT

18h 19h Scène ouverte aux improvisateurices locaux (sur inscription)

20h15 22h Les Cous Montés (Montbéliard) rencontrent les Lundi’spensables (Cherbourg).

Résa au 06 64 77 37 21

Prix libre .

rue des champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 77 37 21

English : Festival Impro Théâtre d’impro et d’humour

