Festival Impr’Olympiades Mazeuil

Cérémonie d’ouverture et révélation du tableau jeudi 28 août dès 19h scène ouverte permettant à tous les festivaliers de s’essayer ou s’échauffer à l’impro avec légèreté et bienveillance autour de saynètes encadrées par nos présentateurs.trices.

Adepte ou tout simplement curieux de l’improvisation théâtrale, vous aurez de nombreuses surprises, culturelles ou gustatives. L’esprit olympique plane encore avec un objectif gagner la médaille !

Les joutes auront lieu vendredi et samedi.

Si les équipes d’improvisateurs sont déjà constituées, jeudi et samedi soir, des scènes ouvertes sont au programme pour les spectateurs qui le souhaitent ; et batailles d’impro vendredi et samedi.

Dimanche, de 11 h à 17 h, des ateliers ludiques seront ouverts à tous gratuitement.

Rendez-vous 5 rue du Verger à Mazeuil

Pour plus d’informations https://www.improlympiades.fr/

Réservation sur Hello Asso .

2 Rue du Vieux Cimetière Mazeuil 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 69 44 41

