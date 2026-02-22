Festival Impulsions Printemps 2026 Niort

Festival Impulsions Printemps 2026

En 2026, l’association Impulsions Femmes organise une nouvelle édition de son festival Impulsions.

Le programme

Festival Impulsions Femmes le 26 février 2026 à 18h30 Auditorium de la Médiathèque à Niort

Lecture théâtralisée La légitime colère des femmes par le Chant de la Carpe

Entrée gratuite (réservation conseillée impulsionsfemmes@orange.fr ou 06 70 04 99 82)

Festival Impulsions Femmes 28 février 2026 11h Place des Halles à Niort performance artistique par le Chant de la Carpe Non l’espace public n’est pas un terrain de chasse

Espace public, gratuit

Festival Impulsions Femmes 7 mars 2026 15h parvis du Moulin du Roc Spectacle théâtral ‘PrEsque Egal A par La Compagnie du Mauvais Genre.

Spectacle gratuit dans l’espace public. Réservation conseillée pour être assis.e pendant le spectacle .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 99 82 impulsionsfemmes@orange.fr

