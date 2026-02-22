Festival Impulsions Printemps 2026 Niort
Festival Impulsions Printemps 2026 Niort jeudi 26 février 2026.
Festival Impulsions Printemps 2026
Niort Deux-Sèvres
Début : 2026-02-26
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-02-26 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-08 2026-11-19 2026-11-20 2026-11-26 2026-11-27
En 2026, l’association Impulsions Femmes organise une nouvelle édition de son festival Impulsions.
Le programme
Festival Impulsions Femmes le 26 février 2026 à 18h30 Auditorium de la Médiathèque à Niort
Lecture théâtralisée La légitime colère des femmes par le Chant de la Carpe
Entrée gratuite (réservation conseillée impulsionsfemmes@orange.fr ou 06 70 04 99 82)
Festival Impulsions Femmes 28 février 2026 11h Place des Halles à Niort performance artistique par le Chant de la Carpe Non l’espace public n’est pas un terrain de chasse
Espace public, gratuit
Festival Impulsions Femmes 7 mars 2026 15h parvis du Moulin du Roc Spectacle théâtral ‘PrEsque Egal A par La Compagnie du Mauvais Genre.
Spectacle gratuit dans l’espace public. Réservation conseillée pour être assis.e pendant le spectacle .
Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 99 82 impulsionsfemmes@orange.fr
