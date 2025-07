Festival In Off Concert LES ZESROCS Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off Concert LES ZESROCS

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez découvrir une soirée pleine de mélodies avec LES ZESROCS et leur variété française !

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of melodies with LES ZESROCS and their French variety!

German :

Erleben Sie einen Abend voller Melodien mit LES ZESROCS und ihrer französischen Vielfalt!

Italiano :

Venite a godervi una serata di melodie con LES ZESROCS e il loro varietà francese!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una velada de melodías con LES ZESROCS y su variedad francesa!

