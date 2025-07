Festival In Off Concert SITTING ROCK Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off Concert SITTING ROCK Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 13 juillet 2025.

Festival In Off Concert SITTING ROCK

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Préparez-vous à groover avec SITTING ROCK !

Plongez dans l’univers vibrant du Blues / Rock avec le groupe.

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

Get ready to groove with SITTING ROCK!

Dive into the vibrant world of Blues / Rock with the band.

German :

Machen Sie sich bereit, mit SITTING ROCK zu grooven!

Tauchen Sie mit der Band in die pulsierende Welt des Blues / Rock ein.

Italiano :

Preparatevi a fare il pieno di musica con i SITTING ROCK!

Immergetevi nel vibrante mondo del Blues/Rock con la band.

Espanol :

¡Prepárate para el groove con SITTING ROCK!

Sumérgete en el vibrante mundo del Blues / Rock con la banda.

