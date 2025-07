Festival In Off Concert Sturn Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off Concert Sturn Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 11 juillet 2025.

Festival In Off Concert Sturn

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Préparez-vous à une soirée électrisante avec STURN, qui vous fera vibrer au rythme de la disco et de l’indie pop. Laissez-vous emporter par la musique et « Feel It Free It » !

.

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

Get ready for an electrifying evening of disco and indie pop with STURN. Let the music take you away and « Feel It Free It »!

German :

Bereiten Sie sich auf einen elektrisierenden Abend mit STURN vor, der Sie mit Disco- und Indie-Pop-Rhythmen begeistern wird. Lassen Sie sich von der Musik mitreißen und « Feel It Free It »!

Italiano :

Preparatevi a una serata elettrizzante con STURN, che vi farà scatenare a ritmo di disco e indie pop. Lasciatevi trasportare dalla musica e « Feel It Free It »!

Espanol :

Prepárate para una noche electrizante con STURN, que te hará vibrar al ritmo de la música disco y el indie pop. ¡Déjate llevar por la música y « Feel It Free It »!

L’événement Festival In Off Concert Sturn Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule