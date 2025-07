Festival In Off Danse avec DURAND Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off Danse avec DURAND Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 13 juillet 2025.

Festival In Off Danse avec DURAND

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Préparez-vous à une expérience artistique unique avec DURAND !

Dans le cadre de la 14ème édition du FESTIVAL IN OFF ALLIER, et en collaboration avec « danse & musique », venez vivre un moment captivant dédié à la danse.

L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

Get ready for a unique artistic experience with DURAND!

As part of the 14th edition of the FESTIVAL IN OFF ALLIER, and in collaboration with « danse & musique », come and experience a captivating moment dedicated to dance.

German :

Bereiten Sie sich auf ein einzigartiges künstlerisches Erlebnis mit DURAND vor!

Im Rahmen der 14. Ausgabe des FESTIVAL IN OFF ALLIER und in Zusammenarbeit mit « danse & musique » erleben Sie einen fesselnden Moment, der dem Tanz gewidmet ist.

Italiano :

Preparatevi a vivere un’esperienza artistica unica con DURAND!

Nell’ambito della 14ª edizione del FESTIVAL IN OFF ALLIER, e in collaborazione con « danse & musique », venite a vivere un momento accattivante dedicato alla danza.

Espanol :

¡Prepárese para una experiencia artística única con DURAND!

En el marco de la 14ª edición del FESTIVAL IN OFF ALLIER, y en colaboración con « danse & musique », venga a vivir un momento cautivador dedicado a la danza.

L’événement Festival In Off Danse avec DURAND Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule