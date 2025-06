Festival In Off Saint-Pourçain-sur-Sioule 11 juillet 2025 17:00

Allier

Festival In Off Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

14e édition du Festival In Off Allier à l’Île de la Ronde de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Au programme de la danse et de la musique en tout genre pour tout les goûts et âges. Et surtout une entrée gratuite pour tous !

Île de La Ronde

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

14th edition of the In Off Allier Festival at the Île de la Ronde in Saint-Pourçain-sur-Sioule. On the program: dance and music of all kinds for all tastes and ages. And above all, free admission for all!

German :

14. Ausgabe des Festivals In Off Allier auf der Île de la Ronde in Saint-Pourçain-sur-Sioule. Auf dem Programm stehen Tanz und Musik aller Art für alle Geschmäcker und Altersgruppen. Und vor allem: freier Eintritt für alle!

Italiano :

14ª edizione del Festival In Off Allier sull’Île de la Ronde a Saint-Pourçain-sur-Sioule. In programma: danza e musica di ogni genere per tutti i gusti e le età. E soprattutto, ingresso gratuito per tutti!

Espanol :

14ª edición del Festival In Off Allier en la Île de la Ronde de Saint-Pourçain-sur-Sioule. En el programa: danza y música de todo tipo para todos los gustos y edades. Y, sobre todo, ¡entrada gratuita para todos!

