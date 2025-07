Festival In Off SOCIO L’OG en concert Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off SOCIO L’OG en concert Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 11 juillet 2025.

Festival In Off SOCIO L’OG en concert

île de la ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Vibrez au son du rap avec SOCIOL’OG et laissez-vous emporter par l’ambiance « danse & musique ».

île de la ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

Vibrate to the sound of rap with SOCIOL’OG and let yourself be carried away by the « dance & music » atmosphere.

German :

Vibrieren Sie zu den Klängen des Rap mit SOCIOL’OG und lassen Sie sich von der Atmosphäre « Tanz & Musik » mitreißen.

Italiano :

Vibrate al suono del rap con SOCIOL’OG e lasciatevi trasportare dall’atmosfera « dance & music ».

Espanol :

Vibra al son del rap con SOCIOL’OG y déjate llevar por el ambiente « dance & music ».

L’événement Festival In Off SOCIO L’OG en concert Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule