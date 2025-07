Festival In Off Soirée Rap avec MASS-K & SKETDI Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off Soirée Rap avec MASS-K & SKETDI Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 12 juillet 2025 .

Festival In Off Soirée Rap avec MASS-K & SKETDI

île de la ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Préparez-vous à une soirée « danse & musique » dédiée au rap avec MASS-K et SKETDI. Venez vous ambiancer sur leurs flows et beats percutants.

île de la ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82 festivalinoffallier@gmail.com

English :

Get ready for an evening of dance & music dedicated to rap with MASS-K and SKETDI. Come and rock out to their hard-hitting beats and flows.

German :

Bereiten Sie sich auf einen « Tanz- und Musikabend » vor, der dem Rap mit MASS-K und SKETDI gewidmet ist. Lassen Sie sich von ihren eindringlichen Flows und Beats in Stimmung bringen.

Italiano :

Preparatevi a una serata di danza e musica dedicata al rap con MASS-K e SKETDI. Lasciatevi trasportare dai loro ritmi e dai loro flussi.

Espanol :

Prepárate para una noche de baile y música dedicada al rap con MASS-K y SKETDI. Déjate llevar por sus ritmos y flows contundentes.

L’événement Festival In Off Soirée Rap avec MASS-K & SKETDI Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule