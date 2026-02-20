Festival in situ Hypertemps La Belle Enchantée Reims

Festival in situ Hypertemps

Début : 2026-04-03 20:00:00

2026-04-03

Tout public

Performance sonore

Clément Edouard

Hypertemps est un projet d’installation et de performance sonore sur la notion de temps, de rythme et de cycle. C’est une invitation à sortir de l’hyper-sollicitation de nos sociétés pour s’installer dans un temps spontané et qualitatif, renforçant le lien à ce et ceux qui nous entoure.

Trois regards sur le temps

Le projet s’appuie sur la chronosophie — une discipline entre philosophie et science qui cherche à comprendre l’impact du temps sur l’existence humaine — à travers trois régimes

• L’hypertemps le rythme frénétique et numérique de nos vies actuelles.

• Le destin le temps naturel des saisons et des astres.

• L’occasion un temps suspendu qui interroge nos interactions.

Une immersion au cœur du son

Au centre du dispositif, trois percussionnistes et des haut-parleurs créent une transe rythmique. Autour du public, douze cloches tubulaires et suspendues entrent en résonance pour agrandir l’espace de perception et créer une relation au temps plus cyclique.

Percussions Amélie Grould, Emmanuel Scarpa, Roméo Monteiro

Électronique, composition Clément Edouard

Dispositif numérique et mécanique Nicolas Canot

Création lumière, construction Guillaume Cousin

Avec l’aimable accueil de La Belle Enchantée ArsNova.

Tout public dès 12 ans .

English : Festival in situ Hypertemps

