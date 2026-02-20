Festival in situ Mirari Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims
samedi 4 avril 2026.
Festival in situ Mirari
Jardin d'horticulture Pierre Schneiter 50 Boulevard Louis Roederer Reims
2026-04-04 16:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Concert sous casque
Avec H.A.V. (2022), Philippe Gordiani ouvrait un cycle consacré aux hallucinations auditives verbales. Avec MIRARI — verbe latin qui a donné mirage et miroir — il poursuit ce chemin, aux frontières du réel et de l’imaginaire pour cette nouvelle création sous casques.
Ici, tout commence par l’écoute simple de l’instant, par la résonance du monde sonore autour de nous. Puis, presque imperceptiblement, cette réalité glisse, se dédouble, se diffracte. Elle devient mirage, reflet mouvant dans le miroir de notre écoute. Peu à peu, l’expérience nous entraîne dans une traversée hypnotique, une introspection sonore qui nous détache du réel pour nous plonger dans l’invisible.
Composition, interprétation Philippe Gordiani
Production déléguée Césaré CNCM Reims
Tout public
En cas de pluie, rendez-vous devant l’entrée principale du Centre des Congrès de Reims, 12 bd du Général Leclerc. .
Jardin d'horticulture Pierre Schneiter 50 Boulevard Louis Roederer Reims 51100
