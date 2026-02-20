Festival in situ Mirari Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims

Festival in situ Mirari

Concert sous casque

Avec H.A.V. (2022), Philippe Gordiani ouvrait un cycle consacré aux hallucinations auditives verbales. Avec MIRARI — verbe latin qui a donné mirage et miroir — il poursuit ce chemin, aux frontières du réel et de l’imaginaire pour cette nouvelle création sous casques.

Ici, tout commence par l’écoute simple de l’instant, par la résonance du monde sonore autour de nous. Puis, presque imperceptiblement, cette réalité glisse, se dédouble, se diffracte. Elle devient mirage, reflet mouvant dans le miroir de notre écoute. Peu à peu, l’expérience nous entraîne dans une traversée hypnotique, une introspection sonore qui nous détache du réel pour nous plonger dans l’invisible.

Composition, interprétation Philippe Gordiani

Production déléguée Césaré CNCM Reims

En cas de pluie, rendez-vous devant l’entrée principale du Centre des Congrès de Reims, 12 bd du Général Leclerc. .

Jardin d'horticulture Pierre Schneiter 50 Boulevard Louis Roederer Reims 51100 Marne Grand Est

