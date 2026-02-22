Festival in situ Soleil d’Hiver Atelier Simon-Marq, Église du Sacré-Cœur Reims

Festival in situ Soleil d’Hiver

Atelier Simon-Marq, Église du Sacré-Cœur 48 Rue Ernest Renan Reims Marne

Performance son et images, solo pour oud, électronique, bandes magnétiques et projections

Soleil d’Hiver Une archéologie musicale de l’exil

Dans Soleil d’Hiver, Grégory Dargent remonte le fil d’une histoire intime celle d’un père, enfant contraint de fuir l’Algérie en 1961, et celle d’un fils qui cherche à comprendre ce que cet exil a déposé en lui.

Le oud comme héritage

Depuis plus de vingt ans, Grégory Dargent a choisi le oud comme instrument de création. Dans cette pièce, il interroge ce choix comme une intuition ancienne, peut-être héritée. Sa musique — fragmentée, explosive, virtuose — devient le terrain d’une exploration sensible où se mêlent perte et déplacement.

Une quête au-delà des frontières

Entre 2024 et 2025, ce questionnement l’a conduit sur les routes de l’Algérie, du Liban, de l’Irak et de l’Égypte. De cette traversée, il a ramené des sons, des images et une nostalgie enfin mise en forme.

Soleil d’Hiver est le récit de cette quête une mémoire personnelle qui rejoint l’histoire universelle des héritages invisibles.

Oud, électronique, bandes magnétiques, photographie, films Grégory Dargent

Avec l’aimable accueil de l’Atelier Simon Marq.

Atelier Simon-Marq, Église du Sacré-Cœur 48 Rue Ernest Renan Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 88 65 74

