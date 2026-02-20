Festival in situ Solo de violoncelle Place du Cardinal Luçon Reims

Festival in situ Solo de violoncelle

Place du Cardinal Luçon Cathédrale Notre-Dame de Reims Reims Marne

Tout public

Ancienne élève prodige du CNSMD de Paris, Noémi Boutin est une violoncelliste qui a choisi la liberté plutôt que les conventions. Bien que son talent la destine aux grands concertos classiques, elle s’épanouit dans une pratique indisciplinée de son instrument.

Sa démarche repose sur un équilibre rare entre l’exigence de la musique de chambre et l’audace de la création contemporaine. Véritable exploratrice, elle brise les cloisons entre les arts en confrontant son violoncelle au cirque, au théâtre ou à la gastronomie. Son identité artistique se définit par ce goût du pas-de-côté elle aime l’imprévu, la poésie de l’absurde et l’usage des mots, faisant de chaque performance une aventure humaine autant que musicale.

Violoncelle Noémi Boutin

En partenariat avec le palais du Tau, Centre des monuments nationaux.

Tout public dès 12 ans (déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de problèmes cardiaques et de vertige) .

Place du Cardinal Luçon Cathédrale Notre-Dame de Reims Reims 51100 Marne Grand Est contact@cesare.fr

