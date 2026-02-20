Festival in situ Terrine Le Pavé Reims

Festival in situ Terrine

Le Pavé 25 Rue de Tambour Reims Marne

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Tout public

Live électronique expérimental

Artiste radicale toujours en mouvement, Terrine élabore une musique électronique sans concession, entre no-techno incisive, noise chirurgicale et improvisation libre, où le geste prime sur le genre. En solo depuis 2012, elle fait vaciller les codes, des scènes industrielles d’Amiens aux clubs et festivals d’Europe, avec une énergie brute et une liberté totale.

Son dernier album Jazz Band Theory récemment sorti sur le label Bruit Direct Disques montre une fois encore son art du mouvement et du contraste musique dansante mais déstabilisante, abstraite mais viscérale, à mi-chemin entre minimalisme industriel, expérimentations rythmiques et textures bruitistes audacieuses.

Composition, électronique Terrine

Le Pavé 25 Rue de Tambour Reims 51100 Marne Grand Est contact@cesare.fr

English : Festival in situ Terrine

