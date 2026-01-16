Festival intercommunal de cinéma Cornus

Festival intercommunal de cinéma Cornus dimanche 1 février 2026.

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-01

Le Festival intercommunal Ciné Larzac & Vallées fait son grand retour avec des projections, des expositions, des rencontres…
Programme bientôt disponible…
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque   .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92  mediatheque@cc-larzacvallees.fr

English :

The Ciné Larzac & Vallées intercommunal festival is back with screenings, exhibitions, meetings…

