Festival intercommunal de cinéma

Le Clapier Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Une soirée conviviale pour découvrir le cinéma ancien avec l’association Rétro Movies et partager un moment ensemble. Entre projection et repas partagé, venez rencontrer d’autres passionnés et échanger autour du film et des images.

Projection – 19h “L’armoire volante”

Retrouvez Fernandel dans cette comédie intemporelle qui fera rire petits et grands. Une belle occasion de redécouvrir un classique du cinéma français. Ce film de 1948 de Carlo Rim regorge de trouvailles et les dialogues sont constamment savoureux. Comme tous les comédiens sont de très haut niveau, ce n’est que du bonheur.

Repas-blabla – 20h30 Auberge espagnole

Chacun apporte un plat à partager dans une ambiance conviviale. L’occasion de discuter, d’échanger et de prolonger la soirée en toute simplicité.

A la bibliothèque relai .

Le Clapier 12540 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial evening to discover old cinema with the Rétro Movies association and share a moment together. Between a screening and a shared meal, come and meet other enthusiasts and exchange ideas about film and images.

L’événement Festival intercommunal de cinéma Le Clapier a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)