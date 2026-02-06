Festival intercommunal de cinéma L’Hospitalet-du-Larzac
Festival intercommunal de cinéma L’Hospitalet-du-Larzac samedi 28 février 2026.
Festival intercommunal de cinéma
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Une après-midi ludique et cinéphile avec expositions, jeux et projection animée par la médiathèque intercommunale et l’association Rétro Movies. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis.
Expo et jeux 14h à 17h
Découvrez des activités ludiques et interactives proposées par la médiathèque, pour petits et grands.
Projection 17h “L’école buissonnière”
Un film classique avec Bernard Blier, pour revivre les aventures et les souvenirs d’une époque révolue mais toujours pleine de charme.
A la salle municipale .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie
English :
An afternoon of fun and cinema, with exhibitions, games and screenings hosted by the intercommunal media library and the Rétro Movies association. A great opportunity to get together with family and friends.
