Festival intercommunal de cinéma

L'Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Une après-midi ludique et cinéphile avec expositions, jeux et projection animée par la médiathèque intercommunale et l’association Rétro Movies. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis.

Expo et jeux 14h à 17h

Découvrez des activités ludiques et interactives proposées par la médiathèque, pour petits et grands.

Projection 17h “L’école buissonnière”

Un film classique avec Bernard Blier, pour revivre les aventures et les souvenirs d’une époque révolue mais toujours pleine de charme.

A la salle municipale .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

English :

An afternoon of fun and cinema, with exhibitions, games and screenings hosted by the intercommunal media library and the Rétro Movies association. A great opportunity to get together with family and friends.

