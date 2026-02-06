Festival intercommunal de cinéma Nant

Festival intercommunal de cinéma

Une journée pour plonger dans les décors de films et explorer le cinéma avec les associations Aveyron Cinéma et Rétro Movies. Entre rencontres, projection et goûter, petits et grands pourront se régaler d’images et de discussions.

Rencontre 15h À la recherche des décors de film

L’association Aveyron Cinéma vous propose un moment de découverte autour des lieux de tournage et des coulisses du cinéma.

Entracte 16h Goûter/guinguette

Un moment gourmand et festif pour se détendre entre les activités.

Projection 17h “Messieurs les ronds de cuir”

Une comédie classique avec Pierre Brasseur et Jean Poiret, qui mêle humour et critique sociale dans un univers toujours actuel.

Synopsis: Le ministère des dons et legs est particulièrement farfelu, y compris Lahirier, absentéiste fervent et chansonnier à ses temps perdus (et il en a!).

A la salle du cabaret du domaine du Roc Nantais 5 .

Domaine du Roc Nantais Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 20 70 14 95

English :

A day to immerse yourself in film sets and explore cinema with the Aveyron Cinéma and Rétro Movies associations. With meetings, screenings and snacks, young and old alike can enjoy images and discussions.

