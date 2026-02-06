Festival intercommunal de cinéma Sauclières

Festival intercommunal de cinéma

Rue du Caussanel Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Une après-midi pour explorer le lien entre cinéma et images locales, avec des courts-métrages et une exposition photo qui racontent la mémoire de Sauclières et son environnement.

Films & images 16h “Du cosmos au clocher”

Découvrez un programme varié de courts-métrages

– One Home avec les images de la NASA

– Les Curiosités du Parc

Une web-série co-produite par AnderAnderA

et le Parc naturel régional des Grands Causses

– des vidéos sur la vie locale archivées par la Photothèque Rouergate

Expo-blabla Photos mémoire de Sauclières

Une exposition de photos qui évoque l’histoire et la mémoire du village. Un espace pour discuter et partager vos souvenirs.

A la salle du bar/restaurant Chez Millou .

Rue du Caussanel Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 71 33

English :

An afternoon exploring the link between cinema and local images, with short films and a photo exhibition recounting the memory of Sauclières and its environment.

