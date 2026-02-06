Festival intercommunal de cinéma Sauclières
Festival intercommunal de cinéma Sauclières dimanche 22 février 2026.
Festival intercommunal de cinéma
Rue du Caussanel Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Une après-midi pour explorer le lien entre cinéma et images locales, avec des courts-métrages et une exposition photo qui racontent la mémoire de Sauclières et son environnement.
Films & images 16h “Du cosmos au clocher”
Découvrez un programme varié de courts-métrages
– One Home avec les images de la NASA
– Les Curiosités du Parc
Une web-série co-produite par AnderAnderA
et le Parc naturel régional des Grands Causses
– des vidéos sur la vie locale archivées par la Photothèque Rouergate
Expo-blabla Photos mémoire de Sauclières
Une exposition de photos qui évoque l’histoire et la mémoire du village. Un espace pour discuter et partager vos souvenirs.
A la salle du bar/restaurant Chez Millou .
Rue du Caussanel Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 71 33
English :
An afternoon exploring the link between cinema and local images, with short films and a photo exhibition recounting the memory of Sauclières and its environment.
