Festival Interculturel Afoulki 2025 Rue du Couvent des Minimes Blaye

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Afoulki lance son cinquième festival inter-culturel les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Septembre 2025 au sein de la citadelle de Blaye.

Vendredi

19h concert et buffet dinatoire dans la chapelle du couvent des Minimes.

Concert du Quatuor Pierre Cartonné et spectacle de peinture et danse avec Yassine Kasmi et Alexia Bernard

Samedi

18h débat

19h apéritif

20h concert de Makja

21h buvette vins de Blaye et Bourg

Dimanche

Sur la place d’Armes, animations gratuites de 11 à 15h: Skin Jackin’ (tatouages éphémères, personnalisation d’objets,…), Concert à 14h d’Inès Chouki

Et comme le dit le Président « Peace and Love » .

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 57 19 46 afoulkifrance@gmail.com

