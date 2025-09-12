Festival Interculturel Afoulki 2025 Rue du Couvent des Minimes Blaye
Festival Interculturel Afoulki 2025
Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye Gironde
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Afoulki lance son cinquième festival inter-culturel les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Septembre 2025 au sein de la citadelle de Blaye.
Vendredi
19h concert et buffet dinatoire dans la chapelle du couvent des Minimes.
Concert du Quatuor Pierre Cartonné et spectacle de peinture et danse avec Yassine Kasmi et Alexia Bernard
Samedi
18h débat
19h apéritif
20h concert de Makja
21h buvette vins de Blaye et Bourg
Dimanche
Sur la place d’Armes, animations gratuites de 11 à 15h: Skin Jackin’ (tatouages éphémères, personnalisation d’objets,…), Concert à 14h d’Inès Chouki
Et comme le dit le Président « Peace and Love » .
Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 57 19 46 afoulkifrance@gmail.com
