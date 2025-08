Festival ((((INTERFERENCE_S)))) #5 Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Concerts, performances sonores, créations radiophoniques, projections, … La 5e édition de ((((INTERFERENCE_S)))) dont la morphologie s’opère en cette année sous forme essentiellement d’expériences live, revient du 12 au 28 septembre 2025, avec une programmation résolument prospective & immersive / virale & transfrontiériste qui symbiose des artistes des scènes expérimentales sonores belges et françaises.

Cette édition sonde l’altérité radicale, les territoires inconnus et les voix de l’ailleurs, en réverbération à l’exposition La condition extra-terrestre coproduite par l’Observatoire de l’Espace du CNES qui orbitera au Centre aux mêmes dates et en écume au projet Symbiosium#2 qui fut déployé au Centre.

Le vendredi 26 : une soirée où les marges, subalternités seront célébrées – en cette édition, notre xéno festival ((((INTERFERENCE_S)))) s’allie avec le frondeur festival belgo-français In.Out.Sider – festival d’arts et musiques expérimentales dont la programmation mêle pratiques, performances d’art brut et live électroniques.

Avec Alice Hebborn & Thomas Giry & Daniel Schmitz#UNE TRIBU collectif – Brainrot Cowboy & Schrunzel & Thomas Mahmoud – Cabiria Chomel & Iris Estivals & Margaux Auroux & Gabriel Planat – Christina Monet b2b Etienne Blanchot – Clarice Calvo-Pinsole – Frédéric Prieur – Grégory Grosjean & Dimitri Coppe – Justine Salamin – Léa Paintandre – Léa Roger & Faye Yannarou – Marie Klock – Mélodie Blaison – Mika Oki – Miskin Télé – Nova Materia – Wanino

■ Vendredi 12 septembre | La condition extra-terrestre

– En continu dès 18h30 et visible durant toute la durée du festival 53 pacemakers, Justine Salamin_Installation

– 20h00_21h00 – Pièce sonore en écoute : Steam Devils, Mélodie Blaison

– 21h00 – Performance sonore : Onda, NOVA MATERIA

En concomitance avec le vernissage de l’exposition “La condition extra-terrestre” présentée par L’Observatoire de l’Espace du CNES du 13 au 27 septembre 25 au vaisseau Centre.

■ Jeudi 18 septembre | Mutinerie en trois actes

– 19h00 – Fictions sonore en avant-première : Poste Parking, Cabiria Chomel & Iris Estivals & Margaux Auroux & Gabriel Planat

DDL : Degrés de liberté, Léa Roger & Faye Yannarou

– 21h00 – Théâtre de marionnettes: Pouvoir, UNE TRIBU collectif/création sonore de Alice Hebborn & Thomas Giry & Daniel Schmitz

■ Jeudi 25 septembre | Mutations terrestres et rêveries sidérales

– 19h30 – Performance sonore : Muescence, Clarice Calvo-Pinsole

– 20h00 – Ciné-concert : The Mountain of Disbelief, Grégory Grosjean & Dimitri Coppe

■ Vendredi 26 septembre | Carte Blanche au festival In.Out.sider

– 18h30 – Table ronde : Fluctuations, réflexion autour de la place de la joie dans les luttes, et des manières d’investir la musique et le son comme outil de résistance et d’engagement

– 19h30 : Courts-métrages de Marion Lissarague (Brainrot Cowboy) et Schrunzel_Projection

– Dès 20h15 :

Concert : Frédéric Prieur

Concert de restitution de résidence : Brainrot Cowboy & Schrunzel &Thomas Mahmoud

Performance audiovisuelle : Night Metamorphosis, Mika Oki

■ Dimanche 28 septembre | Hors-les-murs

Alliance du festival (((INTERFERENCE_S))) x Festival In.Out.Sider x Barboteur

Au Barboteur– Place de la Pointe à Pantin

– 15h00 – Dj set : Equipe In.Out.Sider

– 15h-18h – Pièce sonore en écoute : L’arrivée de l’orage dans la région du Sertão, Léa Paintandre

– 16h – Live interactif : Miskin Télé

– 17h – Live surprise : Marie Klock

– 18h – Concert : Wanino

– 19h_22h – Dj set : Christina Monet b2b Etienne Blanchot

Pour sa 5ème édition, le Vaisseau Centre vous invite à découvrir son Festival de substrat sonore. Edition Rencontres du Troisième type en Aliénocène in-situ – en clôture au Barboteur (Pantin) & en cyberespace sur Radio fractale.

Du vendredi 12 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/interference-s-5-festival-de-substrat-sonore +33153019696 info@cwb.fr