festival Interfolk | Costaros Costaros

festival Interfolk | Costaros Costaros dimanche 27 juillet 2025.

festival Interfolk | Costaros

Place du marché Costaros Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Représentation du festival Interfolk à Costaros.

Ensemble folklorique Chemlon de Slovaquie.

.

Place du marché Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Performance at the Interfolk Festival in Costaros.

Chemlon folk ensemble from Slovakia.

German :

Aufführung beim Interfolk-Festival in Costaros.

Folkloreensemble Chemlon aus der Slowakei.

Italiano :

Esibizione al Festival Interfolk di Costaros.

Ensemble folk Chemlon dalla Slovacchia.

Espanol :

Actuación en el Festival Interfolk de Costaros.

Conjunto folclórico Chemlon de Eslovaquia.

L’événement festival Interfolk | Costaros Costaros a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire