Festival Interfolk le Togo à Chadrac Chadrac

Festival Interfolk le Togo à Chadrac Chadrac mardi 22 juillet 2025.

Festival Interfolk le Togo à Chadrac

Place du Forum Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 20:30:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Dans le cadre du festival Interfolk, le Togo sera en représentation à Chadrac, le mardi 22 juillet à partir de 20h30.

Repli à la Maison pour Tous si intempéries.

.

Place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 interfolk@gmail.com

English :

As part of the Interfolk festival, Togo will be performing in Chadrac on Tuesday July 22, starting at 8:30pm.

Fallback to the Maison pour Tous in case of bad weather.

German :

Im Rahmen des Interfolk-Festivals wird Togo am Dienstag, den 22. Juli ab 20:30 Uhr in Chadrac auftreten.

Bei schlechtem Wetter Ausweichen in das Maison pour Tous.

Italiano :

Nell’ambito del festival Interfolk, i Togo si esibiranno a Chadrac martedì 22 luglio a partire dalle 20.30.

In caso di maltempo, il concerto si terrà alla Maison pour Tous.

Espanol :

En el marco del festival Interfolk, Togo actuará en Chadrac el martes 22 de julio a partir de las 20.30 horas.

En la Maison pour Tous en caso de mal tiempo.

L’événement Festival Interfolk le Togo à Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay